Tesla Cybertruck: за перепродажу нового пікапа передбачені чималі штрафи

За перепродажу нового Tesla Cybertruck передбачені чималі штрафи — подробиці
Покупці Tesla Cybertruck зобов'язані володіти автівками як мінімум рік. Адже у разі перепродажу пікапа протягом цього часу вони отримають штраф 50 тис. доларів.
Про новий пункт Cybertruck Only в угоді купівлі-продажу Tesla повідомив Укравтопром.
Також компанія попереджає, що порушників цього пункту угоди можуть позбавити права купувати автомобілі у Tesla в майбутньому.
Але у житті може трапитися усяке, тому передбачено, що у разі вагомої причини продати Cybertruck компанія Tesla може погодитися викупити його назад у клієнта за початковою ціною з вирахуванням:
- 25 центів за кожну милю пробігу;
- зносу;
- вартості необхідного ТО/ремонту.
У такий спосіб Tesla намагається скоротити кількість перепродажів Cybertruck за завищеною ціною та крадіжці технологій.
Характеристики Tesla Cybertruck
Весь модельний ряд Cybertruck має:
- 250 кВт Supercharge;
- ресорну підвіску;
- виводи розеток на 110 і 220 вольт;
- вагу 2700 кг;
- потужність двигуна 775 к.с.
Машини отримали несучу конструкцію кузова — екзоскелет, на відміну від рами у звичайних пікапах. Можна замовити автопілот, заплативши додаткові 7 тис. доларів до ціни всієї конфігурації.
Конфігурації та ціни Tesla Cybertruck
- Single motor RWD: запас ходу 482 км; прискорення до 100 км/год 6,5 с; максимальна швидкість 170 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою 3400 кг; ціна 39 900 доларів.
- Dual motor AWD: запас ходу 600 км; прискорення до 100 км/год 4,5 с; максимальна швидкість 193 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою понад 4535 кг; ціна 49 900 доларів.
- Tri motor AWD: запас ходу понад 800 км; прискорення до 100 км/год 2,9 с; максимальна швидкість 210 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою понад 6350 кг; ціна 69 900 доларів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.
Читайте Новини.LIVE!