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За перепродажу нового Tesla Cybertruck передбачені чималі штрафи — подробиці

14 листопада 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla Cybertruck: за перепродажу нового пікапа передбачені чималі штрафи
Навіть якщо покупець швидко розчарувався у Tesla Cybertruck, він не може його одразу ж продати. Фото: teslarati.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Покупці Tesla Cybertruck зобов'язані володіти автівками як мінімум рік. Адже у разі перепродажу пікапа протягом цього часу вони отримають штраф 50 тис. доларів.

Про новий пункт Cybertruck Only в угоді купівлі-продажу Tesla повідомив Укравтопром.

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Також компанія попереджає, що порушників цього пункту угоди можуть позбавити права купувати автомобілі у Tesla в майбутньому.

Але у житті може трапитися усяке, тому передбачено, що у разі вагомої причини продати Cybertruck компанія Tesla може погодитися викупити його назад у клієнта за початковою ціною з вирахуванням:

  • 25 центів за кожну милю пробігу;
  • зносу;
  • вартості необхідного ТО/ремонту.

У такий спосіб Tesla намагається скоротити кількість перепродажів Cybertruck за завищеною ціною та крадіжці технологій.

Характеристики Tesla Cybertruck

Весь модельний ряд Cybertruck має:

  • 250 кВт Supercharge;
  • ресорну підвіску;
  • виводи розеток на 110 і 220 вольт;
  • вагу 2700 кг;
  • потужність двигуна 775 к.с.

Машини отримали несучу конструкцію кузова — екзоскелет, на відміну від рами у звичайних пікапах. Можна замовити автопілот, заплативши додаткові 7 тис. доларів до ціни всієї конфігурації.

Конфігурації та ціни Tesla Cybertruck

  • Single motor RWD: запас ходу 482 км; прискорення до 100 км/год 6,5 с; максимальна швидкість 170 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою 3400 кг; ціна 39 900 доларів.
  • Dual motor AWD: запас ходу 600 км; прискорення до 100 км/год 4,5 с; максимальна швидкість 193 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою понад 4535 кг; ціна 49 900 доларів.
  • Tri motor AWD: запас ходу понад 800 км; прискорення до 100 км/год 2,9 с; максимальна швидкість 210 км/год; вантажопідйомність 1587 кг; причіп вагою понад 6350 кг; ціна 69 900 доларів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.

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