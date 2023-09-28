Задача по ПДД: как правильно выполнить один из самых опасных маневров на дороге

Где можно развернуться? Рисунок: "За! Правилами".

Разворот из-за своей опасности не зря запрещен ПДД во многих случаях. Какая траектория разворота разрешена в данной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Траектории Б и В.

Траектории А и В.

Только Б.

Только В.

Траектории А и Б.

Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Серый автомобиль подъехал к перекрестку. Рассмотрим все три варианта для разворота, которые предложены водителю.

Траектория А. Это обычный разворот на перекрестке, не запрещенный правилами. Но здесь мы видим знак 3.24 "Разворот запрещен".

То есть, именно на этом перекрестке водитель не может выполнить маневр. Следовательно, траектория А отпадает.

Траектория Б проходит через пешеходный переход (знак 5.38.1), а траектория В — через остановку маршрутных транспортных средств (знак 5.45.1).

Открываем п. 10.7 ПДД

Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.

Следовательно, запрещается разворот на пешеходном переходе — по траектории Б. А о запрете на разворот через место остановки маршрутного транспорта в правилах речь не идет.

Таким образом, водитель серого авто имеет возможность выполнить маневр по траектории В.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи по правилам разворота на перекрестке и сообщали, как развернуться у железнодорожного переезда.