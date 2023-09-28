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Задача з ПДР: як правильно виконати один з найнебезпечніших маневрів на дорозі

28 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: як правильно виконати один з найнебезпечніших маневрів на дорозі
Де можна розвернутися? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Розворот через свою небезпечність недарма заборонений ПДР у багатьох випадках. Яка траєкторія розвороту дозволена у цій ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  • Траєкторії Б та В.
  • Траєкторії А та В.
  • Лише Б.
  • Лише В.
  • Траєкторії А та Б.
  • Всі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Сірий автомобіль під'їхав до перехрестя. Розглянемо всі три варіанти для розвороту, які запропоновані водію.

Траєкторія А. Це звичайний розворот на перехресті, який не забороняється правилами. Але тут ми бачимо знак 3.24 "Розворот заборонено".

Тобто саме на цьому перехресті водій не може виконати маневр. Отже, траєкторія А відпадає.

Траєкторія Б проходить через пішохідний перехід (знак 5.38.1), а траєкторія В — через зупинку маршрутних транспортних засобів (знак 5.45.1).

Відкриваємо п. 10.7 ПДР

Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.

Отже, забороняється розворот на пішохідному переході — за траєкторією Б. А про заборону на розворот через місце зупинки маршрутного транспорту у правилах не йдеться.

Таким чином водій сірого авто має змогу виконати маневр за траєкторією В.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з правил розвороту на перехресті та повідомляли, як розвернутися біля залізничного переїзду.

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