Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Увеличение штрафов за превышение скорости: украинцы высказались "за" arrow

Увеличение штрафов за превышение скорости: украинцы высказались "за"

5 августа 2023 12:16
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Увеличение штрафов за превышение скорости: украинцы высказались "за"
Автомобили на дороге. Фото: Pixabay
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Большинство украинцев поддерживают увеличение штрафов за превышение скорости. За превышение на 20 км/ч автомобилистам сейчас ничего не угрожает.

Об этом сообщают исследования Info Sapiens по заказу Центра демократии и верховенства права.

Читайте также:

Как наказывают за превышение скорости

На сегодняшний день превышение скоростного режима на 21-50 км/ч карается штрафом в 340 гривен. Если водитель едет более чем на 50 км/ч быстрее разрешенного, то придется заплатить 1700 гривен.

За превышение скорости на 20 км/ч автомобилистам сейчас ничего не угрожает. Таким образом, на отдельных дорогах Киева, где в теплый сезон позволяют ехать 80 км/ч, есть возможность законно разгоняться до 100 км/ч.

Согласно результатам исследования, около 70% респондентов поддерживают штрафы за превышение скорости на 20 км/ч.

Эксперты центра предлагают ввести в Украине градацию санкций за каждые 10 км/ч, значительно увеличить сумму штрафов за высокие уровни превышения скорости, а также ввести систему штрафных баллов.

По официальной статистике Патрульной полиции, чрезмерная скорость является главной причиной ДТП с погибшими и травмированными. В прошлом году она послужила причиной 58% смертей на дороге.

Ранее мы объясняли, за что и как полиция может эвакуировать авто в Украине в 2023 году.

Также мы рассказывали, за отсутствие каких вещей в автомобиле можно получить штраф.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз