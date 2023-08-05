Увеличение штрафов за превышение скорости: украинцы высказались "за"

Автомобили на дороге. Фото: Pixabay

Большинство украинцев поддерживают увеличение штрафов за превышение скорости. За превышение на 20 км/ч автомобилистам сейчас ничего не угрожает.

Об этом сообщают исследования Info Sapiens по заказу Центра демократии и верховенства права.

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На сегодняшний день превышение скоростного режима на 21-50 км/ч карается штрафом в 340 гривен. Если водитель едет более чем на 50 км/ч быстрее разрешенного, то придется заплатить 1700 гривен.

За превышение скорости на 20 км/ч автомобилистам сейчас ничего не угрожает. Таким образом, на отдельных дорогах Киева, где в теплый сезон позволяют ехать 80 км/ч, есть возможность законно разгоняться до 100 км/ч.

Согласно результатам исследования, около 70% респондентов поддерживают штрафы за превышение скорости на 20 км/ч.

Эксперты центра предлагают ввести в Украине градацию санкций за каждые 10 км/ч, значительно увеличить сумму штрафов за высокие уровни превышения скорости, а также ввести систему штрафных баллов.

По официальной статистике Патрульной полиции, чрезмерная скорость является главной причиной ДТП с погибшими и травмированными. В прошлом году она послужила причиной 58% смертей на дороге.

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