Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Збільшення штрафів за перевищення швидкості: українці висловилися "за" arrow

Збільшення штрафів за перевищення швидкості: українці висловилися "за"

5 серпня 2023 12:16
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Збільшення штрафів за перевищення швидкості: українці висловилися "за"
Автомобілі на дорозі. Фото: Pixabay
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Більшість українців підтримують збільшення штрафів за перевищення швидкості. Наразі за перевищення на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує.

Про це повідомляють дослідження Info Sapiens на замовлення Центру демократії та верховенства права.

Читайте також:

Як карають за перевищення швидкості

На сьогоднішній день перевищення швидкісного режиму на 21-50 км/год карається штрафом у 340 гривень. Якщо водій їде на понад 50 км/год швидше дозволеного, то муситиме сплатити 1700 гривень.

За перевищення швидкості на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує. Таким чином, на окремих дорогах Києва, де у теплий сезон дозволяють їхати 80 км/год, є змога цілком законно розганятися до 100 км/год.

Згідно з результатами дослідження, майже 70% респондентів підтримують штрафи за перевищення швидкості на 20 км/год.

Експерти центру пропонують запровадити в Україні градацію санкцій за кожні 10 км/год, суттєво збільшити суму штрафів за високі рівні перевищення швидкості, а також запровадити систему штрафних балів.

За офіційною статистикою Патрульної поліції, надмірна швидкість є головною причиною ДТП із загиблими та травмованими. У минулому році вона стала причиною 58% смертей на дорозі.

Раніше ми пояснювали, за що та як поліція може евакуювати авто в Україні у 2023 році.

Також ми розповідали, за відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз