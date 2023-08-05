Збільшення штрафів за перевищення швидкості: українці висловилися "за"

Автомобілі на дорозі. Фото: Pixabay

Більшість українців підтримують збільшення штрафів за перевищення швидкості. Наразі за перевищення на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує.

Про це повідомляють дослідження Info Sapiens на замовлення Центру демократії та верховенства права.

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Як карають за перевищення швидкості

На сьогоднішній день перевищення швидкісного режиму на 21-50 км/год карається штрафом у 340 гривень. Якщо водій їде на понад 50 км/год швидше дозволеного, то муситиме сплатити 1700 гривень.

За перевищення швидкості на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує. Таким чином, на окремих дорогах Києва, де у теплий сезон дозволяють їхати 80 км/год, є змога цілком законно розганятися до 100 км/год.

Згідно з результатами дослідження, майже 70% респондентів підтримують штрафи за перевищення швидкості на 20 км/год.

Експерти центру пропонують запровадити в Україні градацію санкцій за кожні 10 км/год, суттєво збільшити суму штрафів за високі рівні перевищення швидкості, а також запровадити систему штрафних балів.

За офіційною статистикою Патрульної поліції, надмірна швидкість є головною причиною ДТП із загиблими та травмованими. У минулому році вона стала причиною 58% смертей на дорозі.

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