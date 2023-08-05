Збільшення штрафів за перевищення швидкості: українці висловилися "за"
Більшість українців підтримують збільшення штрафів за перевищення швидкості. Наразі за перевищення на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує.
Про це повідомляють дослідження Info Sapiens на замовлення Центру демократії та верховенства права.
Як карають за перевищення швидкості
На сьогоднішній день перевищення швидкісного режиму на 21-50 км/год карається штрафом у 340 гривень. Якщо водій їде на понад 50 км/год швидше дозволеного, то муситиме сплатити 1700 гривень.
За перевищення швидкості на 20 км/год автомобілістам зараз нічого не загрожує. Таким чином, на окремих дорогах Києва, де у теплий сезон дозволяють їхати 80 км/год, є змога цілком законно розганятися до 100 км/год.
Згідно з результатами дослідження, майже 70% респондентів підтримують штрафи за перевищення швидкості на 20 км/год.
Експерти центру пропонують запровадити в Україні градацію санкцій за кожні 10 км/год, суттєво збільшити суму штрафів за високі рівні перевищення швидкості, а також запровадити систему штрафних балів.
За офіційною статистикою Патрульної поліції, надмірна швидкість є головною причиною ДТП із загиблими та травмованими. У минулому році вона стала причиною 58% смертей на дорозі.
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