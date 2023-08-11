Изменились цены на госрегистрацию авто: сколько нужно платить теперь

Сервисные центры МВД повысили стоимость государственной регистрации авто. Фото: hsc.gov.ua

На днях в Украине поменялись цены государственной регистрации транспортных средств. Главный сервисный центр МВД объясняет это удорожанием бланков.

Ранее стоимость бланка составляла 312 грн, теперь — 405 грн. В случае отказа от традиционного документа в пользу его электронного аналога в приложении "Дія" стоимость бланка не оплачивается.

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Впрочем, во многих сервисных центрах МВД еще есть бланки из предыдущей партии. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов.

Цена регистрации/перерегистрации ТС в Украине в 2023 году

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 955 грн:

услуга — 200 грн,

бланк свидетельства — 405 грн,

номерной знак — 350 грн;

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:

услуга — 200 грн,

бланк свидетельства — 405 грн,

номерной знак — 122 грн;

для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:

услуга — 200 грн,

бланк свидетельства — 405 грн,

номерной знак — 111 грн;

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн:

услуга — 200 грн,

бланк свидетельства — 405 грн,

номерной знак — 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

Ранее мы писали, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.