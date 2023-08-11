Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Изменились цены на госрегистрацию авто: сколько нужно платить теперь arrow

Изменились цены на госрегистрацию авто: сколько нужно платить теперь

11 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Изменились цены на госрегистрацию авто: сколько нужно платить теперь
Сервисные центры МВД повысили стоимость государственной регистрации авто. Фото: hsc.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях в Украине поменялись цены государственной регистрации транспортных средств. Главный сервисный центр МВД объясняет это удорожанием бланков.

Ранее стоимость бланка составляла 312 грн, теперь — 405 грн. В случае отказа от традиционного документа в пользу его электронного аналога в приложении "Дія" стоимость бланка не оплачивается.

Читайте также:

Впрочем, во многих сервисных центрах МВД еще есть бланки из предыдущей партии. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов.

Цена регистрации/перерегистрации ТС в Украине в 2023 году

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 955 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 350 грн;

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 122 грн;

для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 111 грн;

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

Ранее мы писали, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз