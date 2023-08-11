Изменились цены на госрегистрацию авто: сколько нужно платить теперь
На днях в Украине поменялись цены государственной регистрации транспортных средств. Главный сервисный центр МВД объясняет это удорожанием бланков.
Ранее стоимость бланка составляла 312 грн, теперь — 405 грн. В случае отказа от традиционного документа в пользу его электронного аналога в приложении "Дія" стоимость бланка не оплачивается.
Впрочем, во многих сервисных центрах МВД еще есть бланки из предыдущей партии. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов.
Цена регистрации/перерегистрации ТС в Украине в 2023 году
для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 955 грн:
- услуга — 200 грн,
- бланк свидетельства — 405 грн,
- номерной знак — 350 грн;
для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:
- услуга — 200 грн,
- бланк свидетельства — 405 грн,
- номерной знак — 122 грн;
для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:
- услуга — 200 грн,
- бланк свидетельства — 405 грн,
- номерной знак — 111 грн;
для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн:
- услуга — 200 грн,
- бланк свидетельства — 405 грн,
- номерной знак — 93 грн.
Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.
Ранее мы писали, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.