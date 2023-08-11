Змінилися ціни на держреєстрацію авто: скільки потрібно платити тепер

Сервісні центри МВС підвищили вартість державної реєстрації авто. Фото: hsc.gov.ua

Днями в Україні змінилися ціни державної реєстрації транспортних засобів. Головний сервісний центр МВС пояснює це подорожчанням бланків.

Раніше вартість бланка становила 312 грн, тепер — 405 грн. У разі відмови від традиційного документа на користь його електронного аналога в застосунку "Дія", вартість бланка не сплачується.

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Втім, у багатьох сервісних центрах МВС досі є бланки з попередньої партії. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів.

Ціна реєстрації/перереєстрації ТЗ в Україні у 2023 році

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 350 грн;

для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 122 грн;

для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 111 грн;

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

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