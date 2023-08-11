Змінилися ціни на держреєстрацію авто: скільки потрібно платити тепер
Днями в Україні змінилися ціни державної реєстрації транспортних засобів. Головний сервісний центр МВС пояснює це подорожчанням бланків.
Раніше вартість бланка становила 312 грн, тепер — 405 грн. У разі відмови від традиційного документа на користь його електронного аналога в застосунку "Дія", вартість бланка не сплачується.
Втім, у багатьох сервісних центрах МВС досі є бланки з попередньої партії. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів.
Ціна реєстрації/перереєстрації ТЗ в Україні у 2023 році
для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:
- послуга — 200 грн,
- бланк свідоцтва — 405 грн,
- номерний знак — 350 грн;
для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:
- послуга — 200 грн,
- бланк свідоцтва — 405 грн,
- номерний знак — 122 грн;
для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:
- послуга — 200 грн,
- бланк свідоцтва — 405 грн,
- номерний знак — 111 грн;
для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:
- послуга — 200 грн,
- бланк свідоцтва — 405 грн,
- номерний знак — 93 грн.
Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.
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