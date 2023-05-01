У Китаї презентували новий гібридний кросовер – особливості та фото

Новий автомобіль Dasheng i-DM у Китаї. Фото: CarNewsChina

Бренд Jetour китайської автомобільної компанії Chery презентував новий гібридний кросовер, який називається Dasheng i-DM. Як стверджують в автомобільному концерні, це авто за вартістю не досягає навіть 22 тисяч доларів.

Про це повідомляє портал "CarNewsChina"

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Новий Jetour Dasheng i-DM — це спортивний кросовер з переднім приводом, що має гібридну силову установку на основі 1,5-літрового бензинового турбомотора та триступінчастою гібридною трансмісією DHT. Як кажуть у китайській компанії, установка за потужністю сягає 240 кВт (326 к.с.) і 545 Нм крутного моменту.

Автомобіль Jetour Dasheng i-DM у Китаї. Фото: CarNewsChina

Під капотом цього кросоверу розташований акумулятор на 19,27 квт*год. З повним баком запас ходу гібридного кросоверу досягає однієї тисячі кілометрів за циклом WLTC. При цьому, авто витрачає 1,7 літрів на 100 кілометрів, а його запас ходу тільки на електричному приводі досягає 80 кілометрів.

Габарити кросоверу

За параметрами цей автомобіль складає:

довжина — 4590 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1690 мм;

колісна база — 2720 мм.

Автомобіль Jetour Dasheng i-DM у Китаї. Фото: CarNewsChina

Особливості інтер’єру

Гібридний кросовер китайської компанії має колісні диски, що виготовлені з легкого сплаву та мають діаметр 19 дюймів. Крім того, авто має дверні ручки, яких ззовні не видно, задню оптику у вигляді букви Y, чотири вихлопні патрубки та спойлер, що знаходиться на даху.

Автомобіль Jetour Dasheng i-DM у Китаї. Фото: CarNewsChina

Всередині кросоверу встановлена цифрова панель приладів на вісім дюймів, мультимедійна система із сенсорним екраном на 15,6 дюймів, можливість бездротової зарядки та проекційний дисплей.

Відомо, що за вартістю цей автомобіль коштує від 149 тисяч юанів, але якщо переводити це в американські долари, то вартість становить менше 22 тисяч доларів.

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