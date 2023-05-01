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Chery представил новый гибридный кроссовер Dasheng i-DM по доступной цене: сколько он будет стоить

1 мая 2023 19:40
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В Китае презентовали новый гибридный кроссовер – особенности и фото
Новый автомобиль Dasheng i-DM в Китае. Фото: CarNewsChina
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Бренд Jetour китайской автомобильной компании Chery представил новый гибридный кроссовер, который называется Dasheng i-DM. Как утверждают в автомобильном концерне, этот автомобиль по стоимости не достигает даже 22 тысяч долларов.

Об этом сообщает портал "CarNewsChina"

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Новый Jetour Dasheng i-DM — спортивный кроссовер с передним приводом, имеющий гибридную силовую установку на основе 1,5-литрового бензинового турбомотора и трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Как говорят в китайской компании, установка по мощности достигает 240 кВт (326 л.с.) и 545 Нм крутящего момента.

Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае
Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае. Фото: CarNewsChina

Под капотом этого кроссовера расположен аккумулятор на 19,27 кВт*ч. С полным баком запас хода гибридного кроссовера достигает одной тысячи километров по циклу WLTC. При этом, авто тратит 1,7 литра на 100 километров, а его запас хода только на электрическом приводе достигает 80 километров.

Габариты кроссовера

По параметрам этот автомобиль составляет:

  • длина — 4590 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1690 мм;
  • колесная база — 2720 мм.
Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае
Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае. Фото: CarNewsChina

Особенности интерьера

Гибридный кроссовер китайской компании имеет колесные диски, изготовленные из легкого сплава и имеющие диаметр 19 дюймов. Кроме того, авто имеет дверные ручки, которых снаружи не видно, заднюю оптику в виде буквы Y, четыре выхлопных патрубка и находящийся на крыше спойлер.

Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае
Автомобиль Jetour Dasheng i-DM в Китае. Фото: CarNewsChina

Внутри кроссовера установлена цифровая приборная панель на восемь дюймов, мультимедийная система с сенсорным экраном на 15,6 дюймов, возможность беспроводной зарядки и проекционный дисплей.

Известно, что по стоимости этот автомобиль стоит от 149 тысяч юаней, но если это переводить в американские доллары, то стоимость составляет менее 22 тысяч долларов.

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