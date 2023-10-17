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Під час тесту Mercedes-AMG за 255 тис. доларів втратив зчеплення з дорогою

17 жовтня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Під час тесту Mercedes-AMG за 255 тис. доларів втратив зчеплення з дорогою
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ розчарував під час тест-драйву. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Крутий спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ не вразив під час випробувань на керованість. Новий автомобіль став ще однією жертвою лосиного тесту.

Тест провели експерти YouTube-каналу km77.com.

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Які результати показав Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Під час випробування в тесті на слалом Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ виявився повільнішим за Tesla Model S Plaid та Smart #1 Brabus. Хоча й показав пристойний результат, впоравшись зі смугою перешкод за 22,8 с.

Під час випробування лосиним тестом Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 75 км/год — при вищих показниках він втрачав зчеплення з дорогою. А для того, щоб отримати залік за проходження цього випробування, потрібно рухатися на швидкості мінімум 77 км/год.

Що таке лосиний тест

Випробування вигадали у Швеції. Тест імітує раптову появу на дорозі лося. Для об'їзду перешкоди потрібна вдвічі менша відстань, ніж для зупинки перед ним. Тому, якщо лось близько, доводиться виїжджати на зустрічну смугу, а потім одразу повернутися у свій ряд, щоб не зіткнутися із зустрічною машиною.

Ціна Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

За даними AUTO.RIA, в Україні новий повнопривідний Mercedes-Benz SL-Class 63 AMG 9G-MCT (585 к.с.) 4Matic+ Base 2023 з бензиновим 4 л двигуном та 9-ступінчатим автоматом коштує 255 840 доларів.

Раніше лосиний тест провалили  Dacia Duster 2023, BMW XM 2023 та Mercedes-Benz EQS SUV 2003.

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