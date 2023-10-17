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Во время теста Mercedes-AMG за 255 тыс. долларов потерял сцепление с дорогой

17 октября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Во время теста Mercedes-AMG за 255 тыс. долларов потерял сцепление с дорогой
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ разочаровал во время тест-драйва. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Крутой спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ не впечатлил во время испытаний на управляемость. Новый автомобиль стал еще одной жертвой лосиного теста.

Тест провели эксперты YouTube канала km77.com.

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Какие результаты показал Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Во время испытания в тесте на слалом Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оказался медленнее Tesla Model S Plaid и Smart #1 Brabus. Хотя и показал приличный результат, справившись с полосой препятствий за 22,8 с.

Во время испытания лосиным тестом Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ смог проехать полосу препятствий на скорости 75 км/ч — при более высоких показателях он терял сцепление с дорогой. А для того чтобы получить зачет за прохождение этого испытания, нужно двигаться на скорости минимум 77 км/ч.

Что такое лосиный тест

Испытания придумали в Швеции. Тест имитирует внезапное появление на дороге лося. Для объезда препятствия требуется вдвое меньшее расстояние, чем для остановки перед ним. Поэтому, если лось близко, приходится выезжать на встречную полосу, а затем сразу вернуться в ряд, чтобы не столкнуться со встречной машиной.

Цена Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

По данным AUTO.RIA, в Украине новый полноприводный Mercedes-Benz SL-Class 63 AMG 9G-MCT (585 л.с.) 4Matic+ Base 2023 с бензиновым 4 л двигателем и 9-ступенчатым автоматом стоит 255 840 долларов.

Ранее лосиный тест провалили Dacia Duster 2023, BMW XM 2023 и Mercedes-Benz EQS SUV.

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