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В Китае продают необычный электрокар по цене iPhone

8 мая 2023 17:12
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В Китае продают необычный электромобиль – цена iPhone
Новый китайский электромобиль Chang Li CL–JP в США. Фото: скриншот с YouTube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В Китае представили новый уникальный электрический автомобиль Chang Li CL–JP, который выглядит очень необычно. Важно отметить, что стоимость этого автомобиля, по которой его продают на китайском рынке, сравнима со стоимостью iPhone.

Соответствующие кадры разместили на канале HeavyDSparks в YouTube.

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Этот автомобиль уже признан самым доступным электрическим автомобилем во всем мире. Электрокар Chang Li CL–JP можно приобрести на китайском рынке всего за 1400 евро. Внешне этот автомобиль выглядит очень компактным, а внутри может ездить до четырех человек.

Электромобиль Chang Li CL-JP
Китайский электромобиль Chang Li CL–JP в США. Фото: скриншот с YouTube

Если говорить о скорости, то этот электрический автомобиль достигает отметки в 30 километров в час, а это немного больше скорости электрического самоката. Как утверждает автопроизводитель, запас хода этого автомобиля составляет 40–100 км.

Электромобиль Chang Li CL-JP
Китайский электромобиль Chang Li CL–JP в США. Фото: скриншот с YouTube

Глядя на кадры, где показали этот автомобиль во всей красе, можно увидеть, что он смотрится очень необычно среди других автомобилей. Если сравнить большой внедорожник с этим электромобилем, можно заметить, что он выглядит очень крошечным по сравнению с джипом.

Следует отметить, что в последнее время на украинском рынке увеличилось количество покупок электрических автомобилей. Например, в прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Если сравнивать это с прошлым апрель, то можно заметить, что это на 300% больше, чем в этот период прошлого года.

Напомним, мы писали о том, что известный автомобильный концерн Volkswagen протестировал обновленный кроссовер T-Cross.

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