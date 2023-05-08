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У Китаї продають незвичайний електрокар за ціною iPhone

8 травня 2023 17:12
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Віктор Крот
Редактор
У Китаї продають незвичайний електромобіль – ціна iPhone
Новий китайський електромобіль Chang Li CL–JP в США. Фото: скріншот з YouTube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

У Китаї презентували новий унікальний електричний автомобіль Chang Li CL–JP, який виглядає дуже незвичайно. Важливо зазначити, що вартість цього автомобілю, за якою його продають на китайському ринку, можна порівняти із вартістю iPhone.

Відповідні кадри розмістили на каналі HeavyDSparks в YouTube.

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Цей автомобіль вже визнали найдоступнішим електричним автомобілем у всьому світі. Електрокар Chang Li CL–JP можна придбати на китайському ринку всього за 1400 євро. Ззовні це авто виглядає дуже компактним, а всередині може їздити до чотирьох людей.

Електромобіль Chang Li CL-JP
Китайський електромобіль Chang Li CL–JP в США. Фото: скріншот з YouTube

Якщо говорити про швидкість, то цей електричний автомобіль досягає позначки у 30 кілометрів на годину, а це трохи більше, аніж швидкість електричного самоката. Як стверджує автовиробник, запас ходу цього автомобіля становить 40–100 кілометрів.

Електромобіль Chang Li CL-JP
Китайський електромобіль Chang Li CL–JP в США. Фото: скріншот з YouTube

Дивлячись на кадри, де показали цей автомобіль у всій красі, можна побачити, що він виглядає дуже незвичайно серед інших автомобілів. Якщо порівняти великий джип з цим електромобілем, можна помітити, що він виглядає дуже крихітним в порівнянні з джипом.

Варто зазначити, що останнім часом на українському ринку побільшала кількість придбань електричних автомобілів. Наприклад, минулого місяця українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Якщо порівнювати це з минулим квітнем, можна помітити, що це на 300% більше, аніж у цей період минулого року.  

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