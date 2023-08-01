С сегодняшнего дня на автодорогах Украины могут появиться автомобили с правым рулем
С сегодняшнего дня военнослужащие в период действия военного положения могут использовать транспортные средства с правым расположением руля. Об этом говорится в Законе "О дорожном движении". Соответствующие изменения в него внесла Верховная Рада.
Документ был опубликован в газете "Голос України" 7 июля 2023 года.
Авто с правым расположением руля
Сообщается, что Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
"Силы обороны Украины нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеют высокую проходимость и хорошую маневровость. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, у них есть правое расположение руля", — говорится в пояснительной записке к документу.
Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:
- воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,
- Служба безопасности,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Такие автомобили могут поступать как:
- гуманитарная помощь,
- благотворительная помощь,
- международная техническая помощь,
- и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.
Также сообщается, что все автомобили с правым рулем подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.
Напомним, депутаты Верховной Рады предлагают во время военного положения в Украине забрать полномочия на временное задержание авто у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции.
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