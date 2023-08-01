Відсьогодні на автошляхах України можуть з'явитися автівки з правим кермом
Відсьогодні військовослужбовці на період дії воєнного стану можуть використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Про це йдеться в Законі "Про дорожній рух". Відповідні зміни до нього внесла Верховна Рада.
Документ був опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року.
Авто з правим розташуванням керма
Повідомляється, що Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.
"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", — йдеться в пояснювальній записці до документа.
Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
- військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
- Служба безпеки,
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Національна гвардія,
- Державна прикордонна служба,
- Управління державної охорони,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Національна поліція,
- Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як:
- гуманітарна допомога,
- благодійна допомога,
- міжнародна технічна допомога,
- та/або за міждержавними угодами на інших умовах.
Також повідомляється, що усі автівки з правим кермом підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради пропонують на час воєнного стану в Україні забрати повноваження на тимчасове затримання авто в інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції.
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