Відсьогодні на автошляхах України можуть з'явитися автівки з правим кермом

Автівка з правим розташуванням керма. Фото: Google

Відсьогодні військовослужбовці на період дії воєнного стану можуть використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Про це йдеться в Законі "Про дорожній рух". Відповідні зміни до нього внесла Верховна Рада.

Документ був опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року.

Читайте також:

Авто з правим розташуванням керма

Повідомляється, що Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,

Служба безпеки,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Управління державної охорони,

Державна спеціальна служба транспорту,

Міністерство внутрішніх справ,

Національна поліція,

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

гуманітарна допомога,

благодійна допомога,

міжнародна технічна допомога,

та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Також повідомляється, що усі автівки з правим кермом підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради пропонують на час воєнного стану в Україні забрати повноваження на тимчасове затримання авто в інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції.

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.