Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Відсьогодні на автошляхах України можуть з'явитися автівки з правим кермом arrow

Відсьогодні на автошляхах України можуть з'явитися автівки з правим кермом

1 серпня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Відсьогодні на автошляхах України можуть з'явитися автівки з правим кермом
Автівка з правим розташуванням керма. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Відсьогодні військовослужбовці на період дії воєнного стану можуть використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Про це йдеться в Законі "Про дорожній рух". Відповідні зміни до нього внесла Верховна Рада. 

Документ був опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року.

Читайте також:

Авто з правим розташуванням керма

Повідомляється, що Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

  • військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
  • Служба безпеки,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • Міністерство внутрішніх справ,
  • Національна поліція,
  • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

  • гуманітарна допомога,
  • благодійна допомога,
  • міжнародна технічна допомога,
  • та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Також повідомляється, що усі автівки з правим кермом підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради пропонують на час воєнного стану в Україні забрати повноваження на тимчасове затримання авто в інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції. 

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз