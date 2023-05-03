В США нашли раритетный внедорожник – сохранился в идеальном состоянии за 70 лет

Внедорожник Willys Jeep Wagon 1952 року в США. Фото: скриншот с YouTube

В США нашли раритетный автомобиль Willys Jeep Wagon, сохранившийся в идеальном состоянии с 1952 года. Стало известно, что за 70 лет этот раритетный внедорожник, который является настоящей "капсулой времени", проехал всего 17 300 километров.

Соответствующие кадры, где можно увидеть Willys Jeep Wagon, разместили на канале American Mustangs в YouTube.

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Стоит отметить, что раритетный внедорожник все это время стоял в гараже и почти не использовался с 1952 года. В 1952 году Willys Jeep Wagon имел всего 15 600 километров пробега, а с тех пор средний годовой пробег составлял 27 километров.

Внедорожник Willys Jeep Wagon в США. Фото: скриншот с YouTube

Также важно подчеркнуть, что раритетный внедорожник является полностью оригинальным, его никогда не перерабатывали. Автомобиль Willys Jeep Wagon имеет редкое лакокрасочное покрытие и внешний вид салона, что сохранилось в хорошем состоянии с 1952 года.

Салон внедорожника Willys Jeep Wagon. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, хорошее состояние за 70 лет сохранил двигатель автомобиля, а также хромированные элементы кузова. Этот автомобиль довольно редок на автомобильном рынке, он имеет закрытый кузов в то время, как большинство первых автомобилей Jeep не имели даже дверей.

Известно, что такой внедорожник выпускался в период с 1947 по 1964 год.

Чем оснащен раритетный Willys Jeep Wagon 60-х годов?

Willys Jeep Wagon, простоявший в гараже с 1952 года, имеет под капотом четверку на 2,2 литра и 60 л.с. Известно, что в линейке были мощные двигатели на шесть цилиндров. Раритетный внедорожник имеет трехступенчатую механическую коробку передач, а также полный привод.

Двигатель внедорожника Willys Jeep Wagon. Фото: скриншот с YouTube

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