У США знайшли раритетний позашляховик – зберігся в ідеальному стані за 70 років

Позашляховик Willys Jeep Wagon 1952 года в США. Фото: скріншот з YouTube

У США знайшли раритетний автомобіль Willys Jeep Wagon, який зберігся в ідеальному стані з 1952 року. Стало відомо, що за 70 років цей раритетний позашляховик, який є справжньою "капсулою часу", проїхав лише 17 300 кілометрів.

Відповідні кадри, де можна побачити Willys Jeep Wagon, розмістили на каналі American Mustangs в YouTube.

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Варто зазначити, що цей раритетний позашляховик весь цей час стояв у гаражі та майже не використовувався з 1952 року. У 1952 році Willys Jeep Wagon мав лише 15 600 кілометрів пробігу, а з того часу середній річний пробіг становив 27 кілометрів.

Позашляховик Willys Jeep Wagon в США. Фото: скріншот з YouTube

Також важливо підкреслити, що раритетний позашляховик є повністю оригінальним, його ніколи не перероблювали. Автомобіль Willys Jeep Wagon має рідке лакофарбове покриття та зовнішній вигляд салону, що збереглося в гарному стані з 1952 року.

Салон позашляховика Willys Jeep Wagon. Фото: скріншот з YouTube

Крім того, хороший стан за 70 років зберіг двигун автомобіля, а також хромовані елементи кузова. Цей автомобіль є досить рідкісним на автомобільному ринку, він має закритий кузов у той час, як більшість перших автомобілів Jeep не мали навіть дверей.

Відомо, що такий позашляховик випускали у період з 1947 по 1964 рік.

Чим оснащений раритетний Willys Jeep Wagon 60-х років?

Willys Jeep Wagon, який простояв у гаражі з 1952 року, має під капотом четвірку на 2,2 літри та 60 л.с. Відомо, що в лінійці були також потужні двигуни на шість циліндрів. Раритетний позашляховик має триступінчасту механічну коробку передач, а також повний привід.

Двигун позашляховика Willys Jeep Wagon. Фото: скріншот з YouTube

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