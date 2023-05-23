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Чому водії ставлять пляшку води на дах припаркованого авто — пояснюємо

23 травня 2023 17:21
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Навіщо водії лишають воду на даху машини?
Подекуди вода, залишена на машині, свідчить про готовність водія її продати. Фото: https://ukr.media/
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Коли мова заходить про водіння та продаж автомобілів виявляється, що автомобілісти різних країн світу мають свої унікальні звичаї. Хоча окремі з них здаються логічними та простими, інші можуть здатися досить чудернацькими і незрозумілими. 

Нещодавно інформацію про водійські звичаї опублікували на сайті Ampercar

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Нетрадиційний спосіб продажу автомобілів

Якщо ви колись бачили, що водій лишив на даху своєї машини стаканчик із водою то, скоріше за все, він просто забув його там. Втім, якщо це відбулося у Аргентині, то вчинок водія мав сенс. В цій країні на авто ставлять не лише воду, але й каністри та пляшки. Ця, здавалося б, дивна практика служить певній меті: сказати, що автомобіль продається. Аргентинські водії використовують цей метод, щоб привернути увагу до своїх автомобілів і збільшити ймовірність залучення потенційних покупців. Для них це все одно, що наклеїти табличку "продаю" з номером телефону на заднє скло автомобіля в Україні. 

Не соромтеся таблички "продаю" — так роблять всі

Попри зручність онлайн-платформ для продажу автомобілів, багато автомобілістів продовжують користуватися більш традиційними способами. Річ ось у чому: по-перше, значна кількість водіїв, особливо люди похилого віку чи дорослі, не люблять користуватися Інтернетом у цій справі, адже їм більше подобається "побачити товар на власні очі" і просто поспілкуватися з іншими автомобілістами. По-друге, деякі автомобілісти можуть не мати конкретних побажань щодо моделі чи бренду, що ускладнює для них навігацію онлайн-платформами. Врешті, є люди, які не хочуть подорожувати на великі відстані, щоб подивитися на пропоновані автомобілі — вони віддають перевагу місцевим варіантам. 

Якщо ви хочете продати свій автомобіль, то не соромтесь повісити на заднє скло табличку чи знак "продається". Це привабить покупців, які люблять "дивитися товар вживу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тепер водійські права можна замінити в "Дії". 

Також ви можете дізнатися, чи можна під час війни їздити із простроченими правами.

Крім цього, Novyny.LIVE написали про те, скільки зараз коштують водійські курси.

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