Зачем водители оставляют воду на крыше машины?

Вода, оставленная на машине, свидетельствует о готовности водителя ее продать. Фото: https://rus.media/

Когда речь заходит о вождении и продаже автомобилей оказывается, что автомобилисты разных стран мира имеют свои уникальные обычаи. Хотя некоторые из них кажутся логичными и простыми, другие могут показаться довольно причудливыми и непонятными.

Недавно информацию о водительских обычаях опубликовали на сайте Ampercar.

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Если вы видели, что водитель оставил на крыше своей машины стаканчик с водой то, скорее всего, он просто его там забыл. Впрочем, если это произошло в Аргентине, то поступок водителя имел смысл. В этой стране на авто ставят не только воду, но и канистры или бутылки. Эта, казалось бы, странная практика служит определенной цели: показать, что автомобиль продается. Аргентинские водители используют этот метод, чтобы привлечь внимание к своим автомобилям и увеличить вероятность привлечения потенциальных покупателей. Для них это все равно что для нас наклеить табличку "продаю" с номером телефона на заднее стекло.

Не стесняйтесь таблички "продаю" - так поступают все

Несмотря на удобство онлайн-платформ для продажи автомобилей, многие автомобилисты продолжают пользоваться более традиционными способами. Дело вот в чем: во-первых, значительное количество водителей, особенно пожилые люди, не любят использовать для продажи Интернет, ведь им больше нравится "посмотреть товар своими глазами" и просто пообщаться с другими автомобилистами. Во-вторых, некоторые автомобилисты могут не иметь конкретных пожеланий по модели или бренду, что затрудняет для них работу с онлайн-платформами. Наконец, есть люди, которые не хотят путешествовать на большие расстояния, чтобы посмотреть на предлагаемые автомобили — они предпочитают местные варианты.

Если вы хотите продать свой автомобиль, не стесняйтесь повесить на заднее стекло табличку или знак "продается". Это привлечет покупателей, которые любят "смотреть товар вживую".

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